ما قصة جزائري أصبح حديث إسبانيا؟

أصبح شاب #جزائري مقیم في بالما دي مايوركا بـ #إسبانيا حديث الصحافة الإسبانية التي وصفته بالشجاع و #البطل بعد أن عثر على #مبلغ_مالي ھام يقدر بـ 77 ألف يورو، فآثر على نفسه أن #يسلم_الأموال إلى أقرب #مركز_للشرطة، لیضرب بذلك مثلا عن أخلاق الجزائريین والعرب إجمالا.

ووجد ھذا الشاب الذي يدعى #الھواري_سعديني والمقیم في إسبانيا منذ سنة2001 حقیبة ملقاة على الأرض بھا 77 ألف يورو، حين كان في طريق عودته إلى منزله بعد انتهائه من العمل، وفق ما تناقلته وسائل إعلامية إسبانية وكذا جزائرية.

الحقيبة التي كان بها 20 ألف يورو عمولة نقدية، والبقیة شیكات لبنوك متعددة، إضافة إلى ملابس جديدة، أثارت دهشة الشاب الجزائري، لكنه دون تردد ذھب إلى أقرب مركز للشرطة لیسلمھم الحقیبة بكل ما تحمله، على أمل أن تعیدھا إلى صاحبتھا، وھي امرأة رومانیة تبلغ من العمر 37 سنة، وتعمل في وكالة عقارية دولیة، والتي طالبتھا الشرطة بتفسیرات عن مصدر ھذه الأموال.

وأكد الجزائري الھواري سعديني أن الشيء الذي جعله يسلم الأموال إلى الشرطة ھو تعالیم الإسلام التي تعلمھا من والديه، وقال إنه لم يفكر أبدا في أخذ الأموال.