انظر إلى الدب الأسود كيف خطف السائح وحمله لافتراسه

انتهت الحال بسائح لم يتعامل بطريقة صحيحة، وهو يرمي الطعام إلى أحد الدببة في حديقة للحيوان، فانتهزها ذو المخالب والأنياب المفترس، فرصة من خطأ ارتكبه Naiphum promratee البالغ 36 سنة، وأمسك بيده التي اقتربت أكثر مما ينبغي من فك الدب الأسود، وسحبه إليه، فوقع "نيفوم" لقمة سائغة إلى حيث الدب بحديقة للحيوانات بمقاطعة Phetchahum التايلاندية، وسط ذعر وقلق أفراد عائلته الذين حاولوا ما بالإمكان لإبعاد المفترس عنه، بلا جدوى.

كان مغمياً عليه وجريحاً حين بدأ الدب يجره إلى حيث "مسكنه" داخل الحديقة، ليفترسه هناك، وكان بعض أفراد عائلته وأصدقائه يحاولون إبعاده عنه بماء يرشونه عليه، أو بعصا لم تثنيه عنه، على حد ما نرى في الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" أدناه، وفيه نرى أن صديقة للسائح تبعت الدب فيما بعد وبقيت تضرب فيه بعصا كانت بيديها، من دون نتيجة أيضاً.

وظل المغمي عليه أسير مخالب الدب إلى أن جاء خبير به استدعوه، فدخل إلى قفصه في الحديقة، وتعامل معه بالحسنى حتى أبعده، ثم قال إن بعض حيوانات الحديقة لم يتم إطعامها بالأمس، أي الثلاثاء الماضي، وحين بدأ السائح يطعم الدب بطريقة خاطئة، سحبه الحيوان إليه، وبدأ يقلب جسمه ويجره عله يجد معه مزيداً من الطعام، وهكذا كان.