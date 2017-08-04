ميركل في نزهة جبلية بالملابس نفسها.. ولـ5 سنوات متتالية

التُقطت صور المستشارة الألمانية #أنجيلا_ميركل وهي في رحلة تنزه في الموقع نفسه وبالملابس نفسها، للمرة الخامسة على التوالي، وذلك خلال خمس سنوات.

وقد شوهدت #ميركل البالغة من العمر 63 عاماً، وهي تتمتع بعطلة مع زوجها يواكيم سوير البالغ من العمر 68 عاما، في جبال اورتلز بشمال إيطاليا، وهي تأخذ استراحة من "قيادة" بلدها.

وتُبين الصور كيف أن #المستشارة_الألمانية ارتدت نفس الملابس على مر هذه السنوات، وهي مكونة من قميص أحمر مخطط وبنطلون مشي رمادي فاتح وحذاء رياضي، وذلك طوال الفترة منذ 2013 وإلى اليوم، وهي تمارس رياضة المشي في الطبيعة.

وبحفاظها على الملابس نفسها، تماثل ميركل رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، الذي كان يرتدي في كثير من الأحيان قميص "بولو" أزرق في الصيف خلال طلعاته مع زوجته سامانثا.

وقد انتشرت صور ميركل خلال الأيام السابقة، وهي تتمشي مع زوجها فوق الهضاب الإيطالية. وقد ظهر الاثنان، أنجيلا ويواكيم، وهما مجهزان بكافة معدات رياضة المشي.

وجاءت صورهما بعد انتشار صور لرئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في مكان آخر في إيطاليا وهي ترتدي ثوبا ورديا بصحبة زوجها هي الأخرى.

وكان البريطانيون قد انتقدوا ماي، المعروفة باتخاذ خيارات جريئة في الأزياء التي تلبسها، لارتداء قميص يقدر سعره بـ26 جنيهاً إسترلينيا.

وقد شوهدت تيريزا ماي وهي ترتدي الزي الصيفي مرتين عندما استكشفت منطقة بحيرة غاردا مع زوجها فيليب.