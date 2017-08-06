خطَف عارضة بريطانية في إيطاليا وهدد ببيعها في مزاد

أعلنت الشرطة في #إيطاليا احتجاز رجل عمره 30 عاما للاشتباه في ضلوعه بخطف #عارضة_بريطانية في #ميلانو والمطالبة بفدية قدرها 300 ألف دولار.

وقالت الشرطة الإيطالية، السبت، إنها احتجزت رجلا عمره 30 عاما للاشتباه في ضلوعه بخطف عارضة بريطانية في ميلانو والتهديد بعرضها في مزاد على الإنترنت ما لم يحصل على فدية قدرها 300 ألف دولار.

وأضاف بيان للشرطة أن العارضة البريطانية البالغة من العمر 20 عاما وصلت ميلانو في 10 يوليو/تموز الماضي، حيث يعتقد أنها كانت بصدد المشاركة في جلسة تصوير جرى ترتيبها من خلال وكيل أعمالها.

لكنها حين وصلت الاستوديو في اليوم التالي تعرضت للهجوم وخُدرت. بعد ذلك تقول الشرطة إن الفتاة وضعت في صندوق سيارة ونقلت إلى قرية صغيرة قرب #تورينو، حيث احتجزها لوكاش بافل هيربا، وهو بريطاني ولد في بولندا.

وأطلق هيربا سراح الفتاة في 17 يوليو/تموز واصطحبها إلى القنصلية البريطانية في ميلانو.

وذكرت الشرطة أن هيربا، خلال احتجازه للفتاة، طالب وكيل أعمالها بدفع 300 ألف دولار وإلا باعها على الإنترنت رغم أنه لا يبدو أن فدية قد دفعت.