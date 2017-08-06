طفل أميركي يطلب وظيفة "حارس مجرة".. وجاءه الرد

ردت وكالة الفضاء الأميركية #ناسا على #طفل في التاسعة من عمره، أرسل لها رسالة يطلب فيها أن يكون حارسا للمجرة.

ووضع جاك ديفيس اسمه في موقع الوكالة، هذا الأسبوع، مدبجا بطلبه بعد إعلان عن #الوظيفة بموقع ناسا.

والعنوان الحقيقي للوظيفة هو " #ضابط_حماية_الكواكب"، الذي يقوم عمله على المساعدة في منع التلوث البيولوجي على الإنسان والروبوتات في الفضاء.

وكتب الطفل في رسالته يقول إنه مؤهل لهذه الوظيفة لأن شقيقته ترى أنه من الفضائيين، وأنه سبق له أن شاهد أمثال هؤلاء الناس في الأفلام.

وبرر أيضا أن صغر سنه سيكون عاملا إيجابيا وليس سلبيا، لأنه يسهل عليه التعلم والتدرب على أن يصبح مثل الفضائيين ويفكر مثلهم تماما، في هذه السن المبكرة.

وربما كان الطفل جاك قد بعث برسالته وهو لا يتوقع أن يأتيه رد من الوكالة الأميركية، لكن ذلك حدث.

وكتب الدكتور جيمس.ل. غرين، مدير شعبة علوم الكواكب في ناسا، رسالة إلى الطفل #جاك ، أوضح فيها متطلبات المهمة، لكنه لم يقطع الأمل على جاك بأنه ربما يتم تعيينه في المستقبل لهذه الوظيفة.

وقال في رسالته: "نحن نبحث دائما عن العلماء والمبدعين لكي يقوموا بمساعدتنا، لهذا أتمنى أن تضاعف الدراسة وتجتهد في المدرسة لكي تصل إلينا".

وواصل: "نتمنى أن نراك في ناسا، ذات يوم من الأيام".

وإذا لم يكن ذلك الرد كافيا أو مقنعا للطفل، فقد تلقى أيضا مكالمة هاتفية من جوناثان رال، مدير الأبحاث الكوكبية في ناسا.