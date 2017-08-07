شاهد.. ابنة أوباما ترقص بطريقة غريبة

أظهر مقطع فيديو ماليا أوباما، ابنة الرئيس الأميركي السابق، باراك #أوباما، وهي في وضع غريب بمهرجان "لولابالوزا" الموسيقي في #شيكاغو.

ويظهر الفيديو ماليا وصديقتها وهما ترقصان بعنف وتؤديان حركات بيديهما وتتدحرجان على الأرض على موسيقى الروك لفرقة #لاس_فيغاس.

وظهرت صديقة ماليا وهي تلقي نفسها على الأرض، بينما تتظاهر ابنة أوباما مازحة باللعب على الطبول، ثم تساعد صديقتها على النهوض.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها رصد ماليا وهي تقضي وقت فراغها في الخارج مع أصدقائها، فقد تم تصوير الابنة الكبرى لأوباما وهي تؤدي الرقصة المعروفة باسم "تويرك" في أوائل شهر أغسطس/آب الجاري في مهرجان الموسيقى "Lollapalooza" في شيكاغو والتي أثارت جدلاً واسعاً وقتها.