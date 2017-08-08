شاهد.. عداء يرمي امرأة تحت عجلات باص!

كادت امرأة في الـ33 من عمرها أن تلقى حتفها تحت عجلات باص مسرع، عندما دفعها عدّاء كان يجري بحافة الشارع.

وأظهرت لقطات فيديو رجلاً كان يعدو على طول جسر بوتني غرب #لندن، ويبدو أنه دفع المرأة باتجاه طريق السيارات، وذلك يوم الجمعة 5 أيار/مايو حوالي الساعة 7.40 صباحاً.

كما اضطر الباص القادم للانزلاق إلى الحارة المجاورة لتحاشي صدم المرأة، ثم توقف واتجه الركاب لرؤية المرأة، التي أصيبت إصابات خفيفة.

من جهته، قال ضابط التحقيق، الرقيب مات نولز، إن "الضحية تعرضت لخطر شديد عندما خبطت على جانب الطريق. ولولا ردة الفعل السريعة والرائعة من سائق الباص لتعرضت للأذى بلا تردد".

وأوضح الضابط أن "العداء ظهر وهو يركض على الطريق الآخر عبر الجسر بعد 15 دقيقة من وقوع الحادثة، وقد حاولت الضحية التحدث معه لكنه لم يعترف بما بدر منه".

ووجهت شرطة العاصمة نداء للتعرف على الرجل، الذي يجري البحث عنه من خلال صورته التي ظهرت في كاميرا الدوائر التلفزيونية المغلقة.

يشار إلى أن الرجل في منتصف الثلاثينات، أبيض البشرة، له عينان بنيتان وشعر بني قصير، وكان يرتدي تي شيرت رماديا فاتح اللون، وشورت أزرق.