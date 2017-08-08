معارضة متنامية في فرنسا.. ضد "السيدة الأولى"

وقع أكثر من 220 ألف شخص حتى يوم الاثنين، التماسا ضد خطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منح زوجته بريجيت لقب السيدة الأولى رسميا.

ولا تتمتع زوجة الرئيس في #فرنسا بصفة رسمية كما هو الحال في الولايات المتحدة، لكنها تقوم بمهام غير رسمية عادة ما تكون لأهداف خيرية. وحظيت زوجات رؤساء سابقين بفريق صغير يعمل معهن في قصر "الإليزيه".

وقال #ماكرون خلال حملته الانتخابية إنه يريد أن يمنح زوجته دورا رسميا يشمل مكتبا خاصا وموظفين.

وأوضح أن زوجته لا يجب أن تتلقى أجرا حكوميا مقابل دورها المقترح، إلا أن كثيرا من الفرنسيين يرون أن هذه الخطوة تهدف إلى إضفاء صبغة أميركية على المشهد السياسي في بلادهم.

وتأتي تلك المساعي فيما يحاول البرلمان الفرنسي الذي يهيمن عليه حزب ماكرون الدفع بإصلاحات تجرم منح أعضاء البرلمان وظائف بأجر لأقاربهم.

وقال تيري بول فاليت، الذي بدأ الالتماس المناهض لمنح منصب #السيدة_الأولى الرسمي لزوجة ماكرون على موقع "تشانج. أورغ"، في حديث لوكالة "رويترز": "يطلبون من نواب البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ عدم توظيف أزواجهم وزوجاتهم ويمنحون استثناء واحدا لزوجة إيمانويل ماكرون. هذا تناقض".

ولزوجة الرئيس الفرنسي، التي تتلقى نحو 200 رسالة يوميا، فريق من أربعة موظفين بالفعل. وإذا تم منحها اللقب رسميا سيتيح لها ذلك حق الاستعانة بمساعدين والحصول على مخصصات من الأموال العامة.

وتبلغ #بريجيت_ماكرون من العمر 64 عاما، وتكبر زوجها بنحو 25 عاما، إذ كانت معلمته في المدرسة الثانوية ثم تزوجا عام 2007. ورافقت بريجيت زوجها باستمرار خلال الحملة الانتخابية حيث تولت وضع أجندة العمل وتحرير خطاباته وتقديم النصح له.