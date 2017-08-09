انظر إلى الطبيب يضرب ممرضة ويرفس بطنها وهي حامل

هذا #الفيديو المؤلم لذوي المشاعر والضمائر، رصدت لقطاته كاميرا مراقبة، لم يكن #الطبيب الذي أصبح معروفاً بصفة "جبان" في الدولة الأبعد بالكرة الأرضية عن المنطقة العربية، يعلم بوجوده في ممر مركز طبي لشؤون وصحة العائلات بمدينة Valparaioso المعروفة في وسط التشيلي، بأن اسمها جامع لكلمتين، معناهما "وادي الجنة" بإسبانية البلاد المصدومة مما رأت.

إلا أن ما نال ممرضة حاملاً الأسبوع الماضي، على لسان ويدي الطبيب وقدمه الرافسة بطنها، كان جحيماً انتشر خبره مع الفيديو بمعظم #العالم، ووصل صداه إلى "العربية.نت" التي راجعت مواقع بعض #وسائل_الإعلام التشيلية لتلم بقصته، وبطلها الفيديو الذي تعرضه أعلاه، ونراه يبدأ على ما يبدو بتلاسن غير معروف موضوعه بين الطبيب المبتدئ والممرضة المتبرعم برحمها جنين عمره 3 أشهر.

ولما أخبروه طار عقله

نستنتج من الوارد في موقع Canal 44 التلفزيونية بالتشيلي، أن الطبيب المبتدئ، أو "الجبان" بطل الفيديو البالغة مدته 50 ثانية فقط، صديق عاطفياً للممرضة وغضب من حملها منه، وظن أنها تكذب عليه، فرافقها إلى المركز الطبي ليتأكد بنفسه معها، ولما أخبروه بصحة ما قالت طار عقله.

أول ما بدأ به بعد التلاسن، هو الصراخ بوجهها وشتمها. أما يدوياً، فنجده اقترب "وحصرها إلى الجدار وشدها من شعرها" بحسب ما قرأته "العربية.نت" مما أجمعت عليه وسائل الإعلام بالتشيلي، ثم انقضّ يعضعض في أذنها حتى أدماها، وربما هددها همساً وأهان وجدانها بأسوأ كلام، في مشهد لم ترصده الكاميرا بالكامل، لأنه ابتعد عن مجال رصدها، ثم عاد إليه، فيما استمرت هي هادئة لا تنفعل ولا تنتفض، خشية أن يثور عليها أكثر.

تهديد بقتل مزدوج

وحدث الأسوأ سريعاً: الطبيب ظهر مجدداً، يروح ويجيء انتظاراً لوصول المصعد ليغادر المكان، فحملت صديقته حقيبتين كانتا معها على أرض الممر، وقالت له شيئاً ثار غضبه بسببه من جديد، وربما أخبرته أنها ستخرج معه ولن تدعه يفلت من مسؤولية حملها، عندها استجمع قواه كما ثور هائج وسدد رفسة عنيفة إلى بطنها، انطوى على أثرها جسمها بالكامل من الألم.

ثم سألها: "ماذا قلت. ماذا قلت"؟ وفق ما ذكر موقع Portal 24 Horas الإخباري، وفيه أول صورة للطبيب، وتصريح لوزيرة المرأة والمساواة بين الجنسين Waleska Castillo قالت فيه، إن ما فعله الطبيب الذي نقلت "العربية.نت" صورته من الموقع وتنشرها أعلاه "هو تهديد بقتل مزدوج" للأم وجنينها، وعلى هذا الأساس ستتم محاكمته في 4 سبتمبر المقبل، بالتأكيد تجريده من رخصته كطبيب.