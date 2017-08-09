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بعد العقوبات.. روسيا تبادل مقاتلاتها بشاي وبن وزيت

المصدر: جاكارتا – فرانس برس
مقاتلات روسية من طراز سوخوي
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قال مسؤول إندونيسي، الثلاثاء، إن بلاده ستقايض زيت النخل والبن والشاي بمقاتلات روسية، للاستفادة من #عقوبات جديدة فرضت على موسكو.

مزارعة تقطف البن في مزرعة باندونيسا مزارعة تقطف البن في مزرعة باندونيسا

وأعلن متحدث باسم وزارة التجارة الإندونيسية أن جاكرتا وقعت الأسبوع الماضي مع موسكو مذكرة تفاهم لشراء 11 مقاتلة من طراز #سوخوي مقابل الحصول على #سلع_أساسية.

عامل يقطع أوراق الشاي في إحدى حقول اندونيسا عامل يقطع أوراق الشاي في إحدى حقول اندونيسا

وقال مارولوب ناينغولان لوكالة "فرانس برس": "انطلقت الفكرة العام الماضي، اقترح البعض على #إندونيسيا مقايضة الطائرات بسلع رئيسية غذائية لدينا".

وتستهدف العقوبات الجديدة التي أقرها في وقت سابق الشهر الحالي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة #روسيا بسبب تدخلها المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأميركية وضم منطقة القرم الأوكرانية.

ومع ذلك، قال وزير التجارة الإندونيسي، انغرتياستو لوكيتا، إن العقوبات التي أجبرت روسيا على البحث عن أسواق جديدة، يمكن أن تشكل خبرا سارا بالنسبة لإندونيسيا.

وصرح في موسكو الأسبوع الماضي "هذه هي الفرصة التي لا ينبغي لنا أن نفوتها".

إحدى مزارع النخيل التي يتم فيها استراخ الزيت في اندونيسا إحدى مزارع النخيل التي يتم فيها استراخ الزيت في اندونيسا

وقال إن الاتفاق الذي يجب أن ينال موافقة الجهات المعنية في البلدين يمكن أن يمهد الطريق لمزيد من الاتفاقات الثنائية تمتد إلى الطاقة والطيران.

ولم يتم توضيح قيمة المبادلات أو المهل التي سيتم العمل بموجبها.

وتتزامن هذه المعلومات مع قيام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء بزيارة إلى إندونيسيا تستغرق يومين.

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