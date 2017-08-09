حقيقة تسجيل منسوب لإيلي صعب فيه "مواقف سياسية"

لم يعد عالم الاحتيال والسرقة في عالم الأزياء يقتصر على سرقة الأفكار والتصاميم بل أصبح يمس المصممين شخصياً بهدف الطعن بنجاحاتهم.

وأصدرت دار إيلي صعب للأزياء بياناً تستنكر فيه ما نشر من آراء سياسية لإيلي صعب إذ تم مؤخراً تداول تسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص ينتحل شخصية المصمّم إيلي صعب ويتحدّث بأسلوب مبتذل.

وأوضحت دار إيلي صعب أنها "براء من هذا التسجيل الذي لا يمتّ للمصمّم بصلة، لا من قريب ولا من بعيد، ولا من حيث الأسلوب ولا المضمون".

وأكدت أن "ليس للمصمّم أيّ مواقف سياسية، وكلّ ما يتمّ تداوله باسمه هو محض كذب وتلفيق وعارٍ عن الصحّة. ومن يعرف إيلي صعب شخصياً، يدرك أنه صوت منتحل الشخصية في التسجيل ليس صوته"، وفق البيان.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المصمم إيلي صعب لمواقف مماثلة لجهة انتحال الشخصية.