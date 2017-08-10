بريطانيا.. اعتقال رجل كاد يضع امرأة أسفل حافلة

ألقت الشرطة البريطانية، الخميس، القبض على متريض يبلغ من العمر 50 عاماً، بعد الاشتباه بكونه الشخص الذي دفع امرأة من الرصيف أثناء عدوه صوب مقدمة حافلة، ولكنها نجت من الموت بأعجوبة.

وقالت الشرطة إن الرجل اعتقل في منطقة سكنية قرب #تشيلسي لتورطه في ضرر جسدي بالغ، مشيرة إلى إطلاق سراحه ووضعه قيد المزيد من التحقيقات، نقلا عن "رويترز".

وفي وقت سابق، سجلت كاميرات المراقبة الرجل على جسر في لندن وهو يدفع امرأة أثناء عدوه في طريق حافلة.

ونشرت الشرطة البريطانية مقطع الفيديو خلال الأسبوع الحالي في محاولة لتعقب المعتدي، وناشدت من لديه معلومات عن الواقعة بالإبلاغ عنها.

وفي مقطع الفيديو، تبدو المرأة وقد كتبت لها حياة جديدة بعد أن انحرفت عنها الحافلة في اللحظة الأخيرة، بحسب وسائل إعلام غربية تداولت المقطع خلال الأسبوع الحالي.

ووقعت الحادثة على #جسر_بوتني المزدحم في #لندن، وكانت المرأة الضحية تسير في الاتجاه المعاكس للمهاجم.

المرأة الضحية كانت في طريقها إلى محطة مترو الأنفاق في الطرف المعاكس للجسر، ولم يسفر الحادث إلا عن إصابتها بإصابات طفيفة.

واستخدم المهاجم يده اليمنى أثناء العدو ليدفع المرأة فجأة نحو مقدمة الحافلة، ولكن سائقها استطاع بمهارة أن ينحرف عن المرأة وينقذ حياتها.

ووقعت الحادثة قبل 3 أشهر وتحديدا يوم 5 مايو/أيار الساعة 7:40 صباحا بالتوقيت المحلي في لندن.

وأخفق المحققون خلال الشهور الماضية في العثور على المهاجم، ولذلك اضطروا إلى إطلاق الفيديو طلبا لمساعدة الجمهور، وتكللت المحاولة بالنجاح.