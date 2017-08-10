هذا البرلمان مرر قانوناً يمنع عزل النساء

أقر #البرلمان_النيبالي قانونا يعاقب أي شخص يجبر امرأة على اتباع #تقليد_هندوسي يلزم النساء في وقت الدورة الشهرية بأن يبقين خارج منازلهن.

ووفقا لهذا التقليد المسمى "شوبادي"، تعتبر المرأة في وقت #الدورة_الشهرية نجسة، وفي كثير من الأحيان تُجبر على أن تنام في كوخ بعيد عن بيتها.

إلا أن القانون الجديد جعل إلزام النساء على اتباع هذا التقليد جرما يُعاقَب بالسجن 3 أشهر أو بدفع غرامة بقيمة ثلاثة آلاف روبية (30 دولارا)، أو بالعقوبتين معا.

ورأى واضعو القانون أن المرأة في وقت الدورة الشهرية لا تستحق هذا " #التمييز والتعامل غير الإنساني".

ونال القانون موافقة بالإجماع، لكنه لن يدخل حيّز التنفيذ سوى بعد عام.

وتحظر هذه التقاليد على النساء أثناء الدورة الشهرية أن يلمسن الطعام الذي يأكله الآخرون، ولا الرجال ولا الماشية.

وفي تموز/يوليو الماضي، قضت شابة، 18 عاما، بسبب لدغة ثعبان حين كانت معتزلة في كوخ التزاما بهذا التقليد.

وكذلك قضت امرأتان في العام 2016 في حادثين سببهما هذه العزلة.