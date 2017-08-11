نزعت الشرطة الأميركية حجابها.. وعوضتها المحكمة

حصلت أميركية مسلمة أجبرها شرطيون على نزع حجابها خلال توقيفها على 85 ألف دولار في مدينة لونغ بيتش ضاحية لوس أنجلوس، في إطار اتفاق بالتراضي.

وقال مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية ( #كير) على موقعه الإلكتروني إن "كيرستي باول وهي أميركية من أصول إفريقية ومسلمة تقدمت بشكوى بعدما نزع رجال شرطة حجابها بالقوة أمام شرطيين ذكور وعشرات المعتقلين".

وأضاف البيان أن "باول كانت ترتدي الحجاب وفقا لمعتقداتها الدينية وأجبرت على أن تمضي الليلة #سافرة عندما كانت موقوفة"، موضحا أنها "تصف التجربة على أنها سببت صدمة عميقة".

وصوتت #لونغ_بيتش، الثلاثاء، بالموافقة على الاتفاق الودي الذي ينص على دفع تعويضات قيمتها 85 ألف دولار. كما قالت المنظمة، مشيرة الى أن بلدات أخرى في مناطق أورانج وسان برناردينو ومحيط لوس أنجلوس عدلت قوانينها لحماية الحق في ارتداء #الحجاب خلال #الاحتجاز.

وأكد مونتي ماشيت مساعد المدعي العام في لونغ بيتش في تصريحات نشرتها صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن شرطيات هن اللاتي سيتولين الآن نزع حجاب أي معتقلة "إذا كان ذلك ضروريا لأمن العنصر" وبدون وجود شرطيين أو معتقلين ذكور.

وكانت باول أوقفت خلال إجراءات روتينية للتدقيق في الهوية في أيار/مايو 2015 لتهم ما زالت تدرس. وخلال توقيفها قال رجال الأمن إن عليها خلع حجابها. وتم رفض طلبها بتكليف شرطية بتفتيشها ولم يسمح لها بارتداء حجابها عند احتجازها قيد التحقيق.

وقالت في الشكوى التي تقدمت بها العام الماضي في لوس أنجلوس: "لا أتمنى لأي شخص أن يمر بما شعرت به".