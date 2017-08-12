بالصور.. كيف صارت فتاة بلا ذراع مثيرة للاهتمام؟

#لورين فتاة جميلة في الـ 21 من عمرها، من #ساندييغو في #كاليفورنيا الأميركية، لكنها فقط تعاني من كونها فقدت إحدى يديها في حادث تعرضت له أثناء قيادتها دراجة هوائية.

وقد كتبت في البروفايل الخاص بها في #تويتر، "الوجه 10/10، الجسم 9/10، الشخصية 10/20، الأطراف ½".

وإذا كانت يدها المفقودة هي #اليسرى، فإن هناك من يرغبون فيها كزوجة فعليا لكن لا يمكنهم وضع خاتم الخطوبة.

وتتذكر لورين أنها كانت تقود دراجتها عندما حدث أمر ما في وسط الطريق، بحيث رميت بعيداً، وكانت ذراعها قد قطعت، وبقيت واعية بذلك طوال محنتها.

وتم إنقاذها بواسطة رجل شرطة، كان قد تلقى منذ فترة تدريبات في كيفية إيقاف نزيف الشرايين، ما جعل الأمر أقرب للحظ.

فن المقاومة

تقول لورين إنها في البداية وبعد أن عبرت بالأزمة لم تكن تحبذ النكات أو السخرية من حالها، لكنها اليوم ليست لديها من مشكلة، بل ترى فيها أداة للتخفيف وجزء من شخصيتها الجديدة.

وتشير إلى أنها استفادت من بعض الذين يعيشون مثل أحوالها، كيف بإمكانهم التصالح مع الحياة عبر نسيان ما جرى بل التعامل معه بشيء من اللطافة.

وغردت مؤخرا أنها تريد زوجا لها، واستمرت في حالة السخرية بقولها، "من يتزوج فيلة؟!"، في إشارة إلى أنها تشبه فيلا من خلال كونها بيد واحدة.

للجمال أكثر من معنى!

على صفحتها بتويتر لها أكثر من 43 ألف متابع يحرصون على سماع أخبارها ومشاهدة الصور التي تنشرها، بحيث صارت حياتها مثيرة للاهتمام بعد أن فقدت ذراعها الأيسر.

كذلك لها ما لا يقل عن 18 ألف متابع على #إنستغرام من جميع أنحاء العالم، ممن يتغزلون فيها باستمرار، ويؤكدون أن الجمال لا يتوقف على جسم مكتمل شكلياً، بل ثمة أبعاد أخرى في الإنسان لابد من توفرها.

كتبت مرة بجدية أن الإنسان يمكن له أن يفعل أي شيء وبيد واحدة، كأن يفتح الباب أو يلبس الحذاء أو يقود السيارة.

وتهوى لورين صحبة الحيوانات الأليفة التي تقوم على رعايتها ومساعدتها وقد أشارت لذلك في صفحتها ونشرت بعض الصور في هذا الإطار.