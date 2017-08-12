رفض دعوى ضد تيلور سويفت في قضية التحرش

حققت المغنية الأميركية المشهورة #تيلور_سويفت مكسبا في قضية اتهامها منسق الأغاني ديفيد مولر بالتحرش الجنسي حين رفض القاضي دعوى مضادة رفعها مولر واتهمها فيها بالتسبب في فصله ظلما من العمل.

ولم يتخذ القاضي وليام مارتينيز قرارا بشأن مزاعم اعتداء وهجوم أطلقتها سويفت ضد مولر الذي يؤكد أن المغنية تتهمه زورا، وأن إذاعة "كيه.واي.جي.أو" فصلته من وظيفته التي كان يتقاضى عنها 150 ألف دولار سنويا بعد ضغوط منها.

ولدى رفض الدعوى، أمس الجمعة، انهمرت دموع الفرح من عيني سويفت، الحائزة على جائزة جرامي وصاحبة الأغاني الناجحة مثل (فيرليس) و(آي نيو يو وير ترابل)، وعانقت أفراد فريقها القانوني وأفراد أسرتها.

ويأتي قرار #المحكمة في خامس أيام محاكمة شهدت إدلاء سويفت (27 عاما) بشهادتها، وقولها إن مولر (55 عاما) دس يده تحت ثوبها وأمسك بمؤخرتها قبل حفل لها عام 2013. ونفى مولر هذه المزاعم بعد أدائه القسم في المحكمة.