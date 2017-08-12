مدير وكالة الفضاء الفرنسية: استيطان المريخ خيال علمي

دعا مدير #وكالة_الفضاء_الفرنسية، جان إيف لو غال، إلى اعتماد برامج واقعية في غزو الفضاء بدل البرامج التي وصفها بأنها أقرب إلى الخيال العلمي، مثل استيطان كوكب المريخ في المستقبل القريب.

وقال جان إيف لو غال لوكالة فرانس برس الجمعة "غزو الفضاء يحتاج إلى لغة واقعية".

وجاء كلام لو غال أثناء وجوده في #كاليفورنيا، حيث احتفلت وكالة الفضاء الأميركية #ناسا بشراكة عمرها 25 عاما مع وكالة الفضاء الفرنسية، وهي شراكة وصفها لو غال بأنها ممتازة، خصوصا في مركز التحكم الفضائي "جي بي أل" الذي يشرف على المهمات الفضائية.

وقال "إنه تعاون واقعي، لا نتحدث عن مشاريع خيال علمي وإنما عن أمور موجودة ولها نتائج ملموسة، وكلفتها محدودة على الولايات المتحدة وعلى فرنسا بما أننا نتشارك الجهود".

وأضاف "في الوقت الذي يتعهّد فيه البعض بأشياء لا يمكن تحقيقها قبل زمن طويل، يعمل آخرون بتواضع محققين نتائج جيدة".

ورأى أن مشروع شركة "سبايس إكس" القاضي بإرسال مئة شخص على متن مركبة ضخمة إلى كوكب #المريخ ليس سوى ضرب من الخيال العلمي.

وقال "قد يتحقق ذلك بعد مئة عام أو مئتين، ولكن ليس بعد عشرين عاما أو خمسة وعشرين".

ودعا إلى اعتماد "لغة صادقة"، بدل "إثارة توقعات الناس ومن ثم جعلهم يصابون بخيبة أمل".

ومن الأمور التي يشكك فيها لو غال الحديث عن استغلال الموارد الطبيعية من الكويكبات بين كوكبي المريخ والمشتري.

وقال "الصدق يقتضي أن نقول إن هذه الكويكبات بعيدة جدا، الرحلة إليها تتطلب سنوات طويلة، وتكاليف باهظة، عدا عن الصعوبات التقنية".

ومن الأمور التي تتعاون فيها وكالة الفضاء الفرنسية مع #وكالة_الفضاء_الأميركية، استكشاف كوكب المريخ. وستمد فرنسا الولايات المتحدة بآلة تصوير ستكون من أجزاء المسبار "مارس 2020"، بعدما أمدّتها بجهاز لقياس حركة الصفائح التكتونية لمسبار يطلق في العام 2018.