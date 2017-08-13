المنشطات تهدد حياة بطل كمال أجسام عالمي

تعرض بطل كمال الأجسام العالمي الأميركي، ريتش بيانا (46 سنة)، إلى جلطة مفاجئة، حيث انهار ظهر الاثنين الماضي أمام صديقته في منزله بفلوريدا الأميركية.

وأثار الخبر عدداً كبيراً من متابعيه على مواقع التواصل، خاصة أن الرجل يقاتل الآن من أجل البقاء على قيد الحياة، بعد أن سقط على رأسه وتعرض للإصابة.

وقال شانيل يانسن، إن صديقه عانى من جرعة زائدة محتملة من المنشطات هي السبب وراء ما حدث.

دفاع عن المنشطات

وقد سبق لبيانا أن اعترف في وقت سابق أمام الجمهور أنه ينفق آلاف الدولارات شهرياً على المنشطات التي ساعدته في تعزيز حياته المهنية وكمال الأجسام ونمط الحياة.

وفي فيديو كان قد نشره على يوتيوب العام الماضي، قال بيانا إنه تناول المنشطات على نحو متقطع على مدى 27 عاماً، منذ سنوات المراهقة، ونصح أتباعه بألا يفعلوا مثله، وأن ذلك ضد صحة الإنسان، مؤكداً: "إذا أردت أن تعيش بشكل طبيعي فكن طبيعياً، فليس هناك ما يدعو لتناول المنشطات أو أي ما يضر بجسمك ونفسك".

وأضاف: "لكن إذا أردت أن تكون مهنياً في مجال كمال الأجسام فربما تطلب الأمر هذه المنشطات بطريقة معينة، فقد لا يكون لديك خيار آخر، وهذا هو القارب الذي أنا فيه".

وفي العام الماضي، كان قد أعلن انفصاله عن زوجته سارة هيميس، بعد عام واحد تقريباً من الزواج، وقال إن زواجها كان لمصلحة مؤقتة، مدعياً أنها سرقت منه بعض الأموال.