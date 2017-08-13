بالفيديو.. مصري يجر السيارات بشعره ويبلع السيوف

يمتلك قوة خارقة ويلقبونه في مصر بـ"سوبر مان" لكنه أطلق على نفسه لقب تايسون.

اسمه #محمد_عطية _شوشان من قرية نقيطة مركز المنصورة محافظة الدقهلية شمال مصر، يبلغ من العمر 32 عاماً يجر السيارات بشعره ويبتلع السيوف والنار ويسير على الزجاج المكسور والمسامير، ويمكن أن يقوم بتكسير أحجار ثقيلة الوزن على رأسه دون أن يصاب بأذى.

ويقول محمد وشهرته محمد تايسون لـ"العربية.نت" إنه اكتشف القوة الخارقة التي يمتلكها في جسده عندما كان في السادسة من عمره، حيث كان يلعب الكرة مع زملائه في القرية وتفوق عليهم في سباقات السرعة وإحراز الأهداف والالتحامات في الكرات العالية وعقب نهاية المباراة فوجئ بنحو 12 واحدا منهم يتجهون نحوه ويضربونه بشدة.

ويضيف أنه في تلك اللحظة قرر الانتقام ولم يدر بنفسه إلا وهو يحمل جذع نخلة في يده ويلهث خلفهم لضربهم وكانوا يصرخون أمامه، وفجأة وجد والده يجري خلفه ويطالبه بالتوقف وإلقاء ما في يده ليكتشف بعد ذلك أن جذع النخلة كان يزن 100 كيلوغرام وهو ما تنبه له والده، وبدأ ينتبه لقوة ابنه الخارقة وحمله لوزن 100 كيلو وهو في سن السادسة.

ويضيف تايسون قائلا إن والده استعان بصديق له يعمل باستاد المنصورة ليساعده في إلحاق ابنه بفريق ألعاب القوى ونجح في ذلك وبدأ يمارس رياضة العدو والقفز وكمال الأجسام والمصارعة، مشيرا إلى أنه كان دائماً يفوز بالمركز الأول في مسابقة ١٥٠٠ متر وسباقات الضاحية والمصارعة الحرة والروماني وكان يحصد المركز الأول في وزنه.

ويكمل تايسون: بدأت أكتشف قدرات أخرى لدي فقد تمكنت من سحب أتوبيس كبير مرة مِن خلال شعري ومرة أخرى بأسناني واكتشفت أن شعري يمتلك قوة خارقة فقد أمكن لي أن أسحب 3 سيارات به، كما تمكنت من ابتلاع سيوف وإخراجها مرة أخرى من جسدي وأستطيع السير على الزجاج المكسور والمسامير ويمكنني أن أتحمل مرور سيارة فوق جسدي وتكسير حجر ثقيل الوزن فوق رأسي وحمل عدة أشخاص يبلغ وزنهم آلاف الكيلوغرامات.

ويقول #تايسون إنه يستعد لسحب طائرة بجسده أو شعره ويتمنى أن يشارك في أعمال سينمائية وأن توافق الدولة على إنشاء رابطة لهم.

ويقول إنه يتمنى من الله أن تكرمهم الدولة وتستفيد منهم ومن قوتهم في الترويج السياحي لمصر، مضيفا أنه يقوم بإعداد عروض فنية من خلال سيرك خاص به لإمتاع المواطنين والمصطافين.