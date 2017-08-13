مرايا: كرة القدم وقطر.. حالة تسلل

يعود برنامج مرايا هذا اليوم، بعد توقف، ويناقش ملف المشكلة القطرية، من خلال عدة عناوين، الدور القطري في اليمن، وملف التوظيف القطري لكرة القدم في دعايتها، من خلال أزمة انتقال النجم البرازيلي نيمار من صفوف برشلونة للنادي الفرنسي المملوك لقطر باريس سان جيرمان، في صفقة مثيرة.

ويقدم الزميل مشاري الذايدي حلقة جديدة الليلة بعنوان: "كرة القدم وقطر.. حالة تسلل" .

يبث البرنامج على شاشة #العربية من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 6:45 مساء بتوقيت السعودية، ويناقش شؤون #الخليج والعالم والعربي، والتطورات الإقليمية والدولية.