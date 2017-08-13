فيديو.. بطل كمال الأجسام دق عنقه في طيران قاتل

في مشهد درامي، قضى بطل كمال أجسام أمام الجمهور بعد أن طار في الهواء ليستعرض قوته لكنه سقط على عنقه، ولم يحرك ساكناً بعدها لافظاً أنفاسه الأخيرة.

وقام بطل كمال الأجسام بالحركة الطائرة القاتلة أثناء عملية الإحماء.

والضحية هو الجنوب إفريقي سيفيسو لونغلو ثابيتي الذي فاز ببطولات كمال أجسام للناشئين، وكان يطمح لبطولات واعدة في المستقبل، نقلاً عن "ديلي ميل" البريطانية.

ووقع الحادث القاتل السبت الماضي خلال بطولة كمال أجسام أقيمت في جنوب إفريقيا.

وفور سقوط البطل على عنقه الذي انكسر في لحظة مرعبة، أسرع إليه المسؤولون والمسعفون لكنه لم يتحرك بعدها.

وفي فيديو الواقعة، يبدو البطل، 23 عاماً، وهو يدخل إلى قاعة المنافسات أمام الجمهور، وفي محاولة للاستعراض، طار في الهواء لينفذ دوراناً كاملاً للخلف، إلا أنه سقط مباشرة على عنقه.

وقال مسؤولون إن البطل كان يرتدي شراباً، وربما هذا لم يمنحه قوة الدفع الكافية من الأرض لتنفيذ الحركة التي يجيدها إجادة تامة.

كما اشتهر البطل الضحية ببناء عضلي مميز، وأرسل موته هزات في الأوساط الخاصة برياضة كمال الأجسام.