هل هذه أسوأ صورة في جواز سفر أميركي على الإطلاق؟

يختار الناس صورهم بعناية لتكون في جواز السفر، فهو وثيقة تستعمل لسنوات قبل أن تُجدد أو تستبدل، ولكن حظ سيدة أميركية كان سيئاً بما يكفي ليدخلها المنافسة على لقب أسوأ صورة.

وحسب صحيفة "تيلغراف" البريطانية، التي نقلت عن وسائل إعلام أميركية، فإن تشيلسي راموس، من أوستن في تكساس أرسلت جواز سفرها الأميركي مؤخراً لتجديده، لتخرج في رحلة الشهر المقبل (أيلول/سبتمبر) إلى ألمانيا.

لكنها صُدمت حين فتحت الجواز الجديد ووجدت صورة غريبة جداً لنفسها. وتنشر "العربية.نت" أدناه صورة مجمعة لما أرسلته الأميركية، ولما أصبحت عليه الحال بعد طباعة الوثيقة الجديدة.

ويبدو أن الصورة تشوهت أثناء طباعتها بحيث ظهر جبين السيدة الأميركية متمدداً خلافاً لحجمه الطبيعي، وظهر وجهها على شكل مخروط.

وتسربت الصورة، حين مازح صديق تشيلسي صديقته، ونشر ذلك عبر الإنترنت، وتلقى نكات ساخرة بالجملة.

وتنتظر الأميركية جواز سفرها الجديد، إذ إن على الجهة المختصة تدارك هذه الغلطة التي أدت إلى أكثر صور جوازات السفر طرافة على ما يبدو.