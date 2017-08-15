اليمن.. إعدام مغتصب طفلة بالرصاص ووضعه على رافعة

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء تنفيذ حكم ا#لإعدام علنا في #مغتصب أطفال بإطلاق الرصاص عليه ووضع جثته على رافعة.

وأدين الرجل باغتصاب وقتل فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، الثلاثاء.

وتجمع السكان في #ميدان_التحرير في العاصمة #صنعاء، ليشهدوا إعدام المتهم #حسين_الساكت.

واغتصب الشاب البالغ من العمر 22 عاما الطفلة #صفاء_المطري بعد خطفها، ثم قتلها ليتخلص من آثار جريمته.

وقال القاضي راجح عزالدين، الذي حضر الإعدام، إنه تقرر لاحقا دفن جثة الطفلة.

وأفاد عم الضحية علي عايضة ان ساكت "شارك في البحث عن جثة الفتاة قبل إلقاء القبض عليه".

وقبيل تنفيذ الحكم علنا، قيد ضباط يدي المتهم خلف ظهره، وأرقدوه على غطاء أحمر اللون، ثم أطلقوا النار عليه 5 مرات من الخلف صوب قلبه، فقضى على الفور.

وبعد ذلك، وضع جثمان المتهم على رافعة وسط المدينة بعد أن حاول بعض السكان اختطاف الجثة.

وأعدم رجل يبلغ من العمر 41 عاما فى نفس الموقع يوم 31 يوليو/تموز.

وأدين #محمد_المغربي بتهمة اغتصاب وقتل رنا المطري البالغة من العمر 3 سنوات، وأطلق عليه النار من الخلف وهو مسجى على الأرض.