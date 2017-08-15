فئران وآيس كريم إلى محطة الفضاء الدولية

أطلقت شركة "سبيس إكس" الفضائية الخاصة، كبسولة محملة بآلاف الأطنان من الإمدادات والمواد المتعلقة بالأبحاث بينها فئران تجارب و"آيس كريم" إلى محطة الفضاء الدولية.

وقالت الشركة، في بيان، الاثنين، إن الكبسولة الفضائية محملة بنحو ستة آلاف و400 رطل (الرطل يساوي نحو 450 غراما) من مواد البحث التي من المنتظر أن تصل إلى الفضاء، الأربعاء.

وأضافت أن "من بين تلك الشحنة 20 فأرا من المقرر أن يتم إعادتها وهي على قيد الحياة إلى الأرض مجددا بعد قضاء نحو شهر في الفضاء".

كما تتضمن الشحنة أيضا كميات من "الآيس كريم" إلى رواد الفضاء على متن #محطة_الفضاء_الدولية.

وذكرت الشركة أن #الفئران ستخضع لتجارب في الفضاء لدراسة المشاكل البصرية التي عانى منها بعض الرواد، كما سيدرس العلماء الضغط في عيون الحيوانات، فضلا عن حركة السوائل في أدمغتها.

ويقول مايكل ديلب، من جامعة ولاية فلوريدا المسؤول عن البحوث على الفئران، إن "30 يوما للفئران في الفضاء تعادل ثلاث سنوات للبشر هناك".

يذكر أن هذه هي مهمة الإرسال الـ 13 التي تقوم بها شركة "سبيس إكس" لتوصيل إمدادات إلى الفضاء.

و" #سبي_ إكس" واحدة من شركتين مملوكتين ملكية خاصة وتستأجرهما إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا).