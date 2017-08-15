مصور ينتهك خصوصية الرئيس الفرنسي وزوجته

كشف مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي #إيمانويل_ماكرون أن الرئيس تقدم بشكوى قضائية ضد مصور يتهمه فيها بمضايقته وانتهاك خصوصيته أثناء قضاء عطلة في مدينة مرسيليا بجنوب فرنسا.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن ماكرون وزوجته #بريجيت يقيمان في مقر الإقامة الخاص بحاكم #مرسيليا الذي يطل على #البحر_المتوسط ويفصله عن أعين الناس جدار مرتفع مزود بكاميرات مراقبة.

وقال المصدر: "المصور لاحق (الرئيس) في عدة مناسبات، وحدث في إحداها اقتحام للممتلكات، وهو ما أدى إلى التقدم بشكوى بتهمة الإزعاج وانتهاك الخصوصية".

واختار الرئيس وزوجته عدم الإفصاح عن وجهتهما في العطلة، لكن صحيفة "جورنال دو ديمانش" الأسبوعية كشفت في مطلع الأسبوع عن مكان إقامتهما.

ويتفق تفضيل ماكرون التزام السرية فيما يتعلق بخططه في العطلات وتجنبه لوسائل الإعلام في مرسيليا مع أسلوب قيادته خلال أول 100 يوم له في السلطة.

ويمارس الرئيس، البالغ من العمر 39 عاما، رقابة شديدة على اتصالات #الإليزيه، وخفض بشكل كبير من تواصله مع الصحافيين مقارنة ببعض الرؤساء السابقين.

وكان الرئيس السابق #فرانسوا_هولاند، الذي أراد أن يُنظر إليه على أنه "رئيس عادي"، كثيرا ما يعقد لقاءات صحفية غير رسمية. كما استقل القطار إلى كوت دو أزور في أول عطلة صيفية له كرئيس للبلاد، ووجه الدعوة لوسائل الإعلام للانضمام إليه والتجول معه.