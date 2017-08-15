8 نصائح ليوم على الشاطئ خالٍ من التوتر

نذهب إلى #الشواطئ لكي نستمتع بوقتنا ومن أجل التخلص من #الإجهاد. بالطبع إن #الاسترخاء المنشود في هذا اليوم يشمل الاستمتاع بشاطئ جميل وهادئ، ومياه زرقاء زاهية، وأشعة شمس دافئة في الصيف، وربما الاستمتاع بمشروب بارد.

لسوء الحظ، فإن الواقع لا يرقى دائما إلى مثل تلك الأحلام الوردية. فمع درجات الحرارة العالية والازدحام، يمكن للأمور أن تصبح ساخنة إلى حد ما. وللحفاظ على أيام استرخاء ومتعة لطيفة على الشواطئ، ولكي تحظى بما يناسب عاما كاملا من العمل والكد، دون منغصات إليك 8 نصائح هامة عليك اتباعها، نقلا عن موقع "كير2".

1 - اختر الشاطئ المناسب

هذا أمر بالغ الأهمية، فإذا كان لديك أكثر من خيار للذهاب إلى الشاطئ، عليك ببعض البحث في وقت مبكر لضمان اختيار الموقع المناسب، حتى يتحقق لك الاسترخاء الذي تنشده، وبطبيعة الحال فإن الشاطئ المناسب للأسرة لن يكون مناسبا للأفراد.

2 - حمولة خفيفة

إذا جلبت الكثير من المقتنيات معك فسوف يؤدي ذلك إلى إجهاد لا مبرر له. ارتدِ #ملابس_السباحة تحت غطاء مناسب حتى لا تحتاج لحمله في حقيبتك وتبدأ رحلة بحث عن مكان ما لتغيير ملابسك. وإذا كنت من هواة القراءة، فلا تجلب أكثر من #كتاب أو مجلة واحدة.

3 - الحماية من الشمس

عند التعبئة الخفيفة لحقيبة الشاطئ، تأكد من أنها تحتوي على أهم العناصر لهذا النهار، وهي #الكريم الواقي من أشعة الشمس، أو القبعة والنظارة الشمسية إذا كنت تفضل وقاية طبيعية من ا#لشمس.

4 - اترك حافظة نقودك

ضع بعض #النقود في حقيبة الشاطئ واترك محفظتك في المنزل - فسوف تنزعج للغاية، في وقت لاحق خلال الأسبوع، عندما تفتح محفظتك لتجد فيها حبيبات الرمل. وعليك أن تضع الضروريات فقط (النظارات الشمسية، وبعض النقود، والمفاتيح)، لكن بداخل كيس بلاستيكي أو وعاء مقاوم للماء.

5 - اسبح مبكرا

إذا قررت أن تسبح، تأكد من أن تفعل ذلك في وقت مبكر من النهار، ليكون لديك الوقت لتجف قبل أن تعود إلى السيارة. إذ لا شيء يعد أكثر إزعاجا من الاضطرار إلى البقاء في ملابس السباحة المبللة.

6 - مشروبات ووجبات خفيفة

لا ينبغي أن تجلب معك الوجبات الخفيفة التي قد تفسد من أشعة الشمس (مثل أصابع الشوكولاتة).

بالطبع يجب عليك جلب #الوجبات_الخفيفة حتى لا تجوع، ولكن اختر الأنواع المناسبة. ضع بعض الماء أو عصير الليمون أو العصير في وعاء لا يحتوي على مادة البسفونيل-إيه BPA-Free ويمكن أيضا أن تحضر بعض #المكسرات أو التفاح أو الموز كوجبة خفيفة.

7 - كيس بلاستيك إضافي

هذا أمر لا بد منه، رغم كونه شيئا بسيطا، ولكن جلب كيس من البلاستيك إضافي إلى الشاطئ يكون مفيدا للغاية في حالة أن يتعرض أي شيء للبلل. وبهذه الطريقة، تحافظ على باقي محتويات الشنطة من التعرض للبلل أو التلف في طريق العودة للمنزل.

8 - اشحن هاتفك

أخيرا وليس آخرا، تأكد من شحن هاتفك قبل مغادرة المنزل. إذا كنت من النوع الذي يغلق #الهاتف أو لا يجلب معه الهاتف المحمول في كل مكان - وهذا أمر عظيم - ولكن في حالة الطوارئ، فسوف يكون من الأفضل أن تبقيه معك. ولكن تأكد من أنه مشحون، ثم قم بوضعه في كيس بلاستيكي أو حقيبة مضادة للماء.