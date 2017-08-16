استبعاد هذا اللاعب من منتخب مصر لتحرشه بزوجات زملائه

استقر هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب #مصر لكرة القدم على استبعاد عمرو وردة لاعب نادي باوك اليوناني، بعد إدانته بتهمة #التحرش باثنتين من زوجات لاعبي فريق فيرينسي البرتغالي الذي استعاره من الفريق اليوناني ثم فسخ عقده.

وأعلن هيكتور كوبر أسماء اللاعبين المحليين المختارين لمعسكر #المنتخب_المصري استعدادا لمباراتي أوغندا المقبلتين في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات #كأس_العالم روسيا 2018 والمقرر لهما يوم 31 أغسطس الجاري بكامبالا و5 سبتمبر المقبل ببرج العرب في #الإسكندرية.

ويضم معسكر المنتخب المصري: أحمد فتحي وشريف إكرامي وعبد الله السعيد وحسام عاشور وأحمد الشناوي وصالح جمعة وسعد سمير ورامي ربيعة وطارق حامد وعلي جبر أيمن أشرف وأحمد الشيخ ومحمد عواد وحسام حسن ومحمد فتح.