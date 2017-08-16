تخريب نصب "قاهر العبودية" في واشنطن

قام مجهولون بتخريب #نصب_لينكولن الشهير في #واشنطن وكتبوا عليه كلمات بذيئة بالطلاء الأحمر، بحسب ما أعلنت إدارة الحدائق الوطنية المعنية بهذه المواقع.

وتم اكتشاف الكتابة على أحد الأعمدة الضخمة في النصب المكرس للرئيس الذي ألغى العبودية في #أميركا، في ساعة مبكرة الثلاثاء.

والصورة التي نشرتها إدارة الحدائق لم تسمح بقراءة الكتابة بوضوح، لكن الوكالة الحكومية قالت إنها "تبدو (شتيمة)".

وتم اكتشاف المزيد من الكتابات غير الواضحة بطلاء فضي على خريطة أحد متاحف سميثسونيان الكائنة على جادة كونستيتيوشن المحاذية لحديقة ناشونال مول.

وقالت إدارة الحدائق الوطنية إن العمال يستخدمون مادة خاصة مخففة لنزع الطلاء عن النصب المكرس للرئيس الـ16 للولايات المتحدة، على أحد طرفي ناشونال مول في العاصمة الأميركية.

وتحتاج إزالة الطلاء بالكامل للعديد من المراحل.

وتقوم #شرطة_الحدائق_الأميركية بالتحقيق في الحادثة، وهي ليست الأولى من نوعها التي لحقت بالصروح الكثيرة في واشنطن هذا العام.

وفي شباط/فبراير الماضي، تم تخريب نصب لينكولن ونصب الحرب العالمة الثانية ونصب واشنطن بكتابات غريبة مثل "جاكي أطلقت النار على جي.اف.كي" الرئيس الأميركي الراحل جون كينيدي، بحسب وسائل إعلام محلية.