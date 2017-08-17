أصغر مراسل عمره 9 سنوات ولا يحب الصحافة

قابلت كاميرا "العربية" أصغر مراسل فلسطيني وعمره 9 أعوام، ويعمل في فضائية القدس التعليمية في رام الله.

ويومياً يدخل خليل البرغوثي في حوار ونقاش مع مذيعين ومحررين وفنيين في فضائية القدس التعليمية، فهو زميلهم أصغر مراسل ميداني في فلسطين.

بدورها، كرمت نقابة الصحافيين الفلسطينيين خليل ومنحته بطاقة الصحافة ليعود بعدها إلى مقر عمله ففيه يتدرب مع زملائه ويشارك في تفاصيل الإخراج، ويشرف على تقريره من الألف إلى الياء، رغم أنه لا يحب الصحافة.

وقال خليل البرغوثي، إن والده أجبره على الدخول في هذه المهنة، أما والده فيتحدث عن عدة أسباب جعلته يرغب أن يصبح ابنه مراسلاً صحافياً.