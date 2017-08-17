استقالة وزيرة ظل بسبب عمود "عنصري" في صحيفة بريطانية

استقالت #سارة_تشامبيون وزيرة العمل في حكومة الظل البريطانية، اثر تعليقات مثيرة للجدل حول عمود #صحافي نشر لها بصحيفة "ذا صن".

وكانت السيدة تشامبيون قد كتبت: "تواجه بريطانيا مشكلة مع رجال باكستانيين بريطانيين يغتصبون الفتيات البيض ويستغلوهن".

وقد استقالت النائبة بالبرلمان عن روثرهام من موقعها كوزيرة ظل للعمل والمساواة، واعتذرت عن "اختيارها غير الموفق للكلمات".

وكانت الصحيفة قد ذكرت في وقت سابق، أن فريقها وافق تماما على نشر هذه المادة التي تتعلق بسوء معاملة الأطفال.

وقالت تشامبيون: "أعتذر عن الجريمة الناجمة عن الاختيار الفقير للغاية لمفردات المادة المنشورة يوم الجمعة الماضي بصحيفة ذا صن".

وأضافت: "أنا قلقة من أن استمراري في مجلس وزراء الظل، من شأنه أن يصرف الناس عن القضايا الحاسمة حول حماية الطفل، وهي المهمة التي كرست حياتي السياسية برمتها لأجلها، ولذلك، فمن المؤسف أن أعرض استقالتي".

وقال زعيم حزب العمل جيريمي كوربين إنه قبل الاستقالة، ويتطلع إلى العمل معا في المستقبل.