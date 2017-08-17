حرب صينية على "خائف من زوجتي".. وأخواته

بدأت السلطات الصينية حرباً على الأسماء الغريبة التي تتخذها بعض الشركات مثل "خائف من زوجتي" أو "إلى ماذا تنظر؟"، إضافة إلى الأسماء ذات التلميحات الدينية أو السياسية، بعدما حظرت في وقت سابق التصاميم الغريبة للمباني الجديدة.

ونشرت صحيفة "ليغال ديلي" المتخصصة في الشؤون القانونية، عدداً من الأسماء المعنية بهذا القرار، منها "شركة زوجتي هي الأضخم للإلكترونيات"، و"أنت تبحث عن الفوضى" لخدمات الإنترنت.

وصدر هذا التعميم الجديد عن الإدارة الحكومية المنظّمة لشؤون التجارة، وهي يحظر أيضاً الأسماء التي تنطوي على شتائم أو على تلميحات سياسية أو دينية.

وسبق أن دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ في العام 2014 إلى الكف عن التصاميم الغريبة في هندسة المباني الجديدة.

وقد أثار تصميم المبنى الجديد للتلفزيون الحكومي "سي سي تي في" الذي كان على شكل سروال طويل موجة من السخرية في البلاد.