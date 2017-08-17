صور.. خاتم خطبة ضاع قبل 13 سنة ووجدوه في جزرة!

وجدت سيدة كندية خاتم خطوبتها "الماسي" المفقود منذ 13 عاماً في 2004، في جزرة بحديقة العائلة.

وأضاعت ماري غرامز (84 عاماً) خاتمها أثناء إزالتها العشب من الحديقة في سبتمبر من عام 2004، ولكنها رغم عمليات بحث طويلة لم تجده، وفق ما قالت لشبكة "سي بي سي نيوز".

وتحتفظ غرامز بالخاتم من 1951، قبل عام من ارتباطها بزوجها نورمان. وبعد ضياعه، سرعان ما حصلت السيدة على واحد آخر مكانه.

ولم تخبر السيدة التي تعيش في كامروز الكندية زوجها بقصة الضياع خشية أن يزعجه الأمر أو أن يؤنبها.

ووجدت كنة السيدة (زوجة ابنها) الخاتم، وعندما عرضته على زوجها قال إنه لأمه. ونبتت الجزرة في حلقة الخاتم كأنها أصبع، لكن اللافت أن محبس الخطبة كان لا يزال ملائما لأصبع السيدة الثمانينية رغم غياب 13 عاماً.