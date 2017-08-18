من الاحتفال بانتصارات "برشلونة" إلى الموت دهساً

يعتبر لا رامبلا، الشارع الذي شهد اعتداء دامياً الخميس، وجهة رئيسية تحظى بشعبية كبيرة في برشلونة، ويشهد تاريخياً الاحتفالات بانتصارات نادي بارسا لكرة القدم، وتتجمع فيه التظاهرات ويرتاده الشبان طلباً للسهر والتسلية.

هدمت برشلونة في القرن التاسع عشر الجدران التي كانت تحد تناميها واتساعها وشقت شارعاً يربط الجزء الأعلى من المدينة بالبحر، فكانت تلك ولادة لا رامبلا.

واشتق من اسم الشارع فعل "رامبليار" الذي يعني باللغة الكاتالونية التسكع في لا رامبلا حيث كان يلتقي في ما مضى حشد مختلط من كبار بورجوازيي كاتالونيا المتوجهين إلى المسرح والبحارة الأميركيين وبائعي الأزهار والعصافير وتجار سوق "بروكيريا" للأغذية، أشهر أسواق المدينة.

لكن إن كان سكان $برشلونة هجروا نسبياً الشارع في الآونة الأخيرة بعد أن بات مقصداً للسياح، إلا أن لا رامبلا الممتد من ساحة كاتالونيا إلى الميناء القديم عابرا وسط المدينة التاريخي، يحتل موقعاً فريداً في قلب المدينة.

وهو يعبر وسط برشلونة وتمتد بمحاذاته المؤسسات الحكومية مثل مقر حكومة كاتالونيا وبلدية برشلونة، كما يعتبر قلب المدينة الروحي حيث ترتفع فيه كاتدرائية برشلونة وكنيسة سانتا ماريا ديل مار، ومركزها المالي مع أبرز المصارف وبورصة برشلونة القديمة.

وينقسم الشارع إلى خمسة أجزاء. ففي جزئه الأعلى، يدعى "لا رامبلا دي كاناليتاس" حيث نافورة كاناليتاس التي تقول الأسطورة إن من يشرب من مياهها يعود إلى برشلونة. ثم يأتي جزء "لا رامبلا الطلابي" الذي أقيمت فيه واحدة من أولى جامعات برشلونة.

وبعد ذلك "لا رامبلا الأزهار" المعروفة بمتاجر الأزهار، ثم "لا رامبلا الكبوشيين" حيث سوق بروكيريا ومسرح ليسيو، وأخيرا "لا رامبلا سانتا مونيكا" حيث يصل الشارع إلى البحر ويلوح عند طرفه تمثال كريستوفر كولومبوس.