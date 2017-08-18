"حرب فيتنام" تقتل 6 أشخاص.. بعد 42 عاماً من انتهائها

قتل 6 أشخاص في فيتنام الجمعة من بينهم ثلاثة أطفال في انفجار قنبلة أميركية تعود إلى زمن الحرب التي انتهت في العام 1975، بحسب ما أذاعت وسائل إعلام حكومية.

وجاء على الموقع الإلكتروني "في جي بي نيوز" الناطق باسم السلطات الشيوعية: "السبب في الانفجار الذي أودى بحياة ستة أشخاص أنهم كانوا يحاولون تفكيك القنبلة".

والضحايا هم من إحدى القرى في وسط فيتنام، عثروا على هذه القنبلة ولم يدركوا أنها ما زالت خطرة بعد 42 عاماً على انتهاء الحرب.

ورفضت الشرطة الإدلاء بأي تعليق على هذا الحادث الذي أدى أيضاً إلى إصابة شخصين بجروح وتدمير منزل في القرية.

وتقول السلطات إن القوات الأميركية ألقت 15 مليون قنبلة ما زال نصفها مدفوناً في الأرض، ولا سيما في وسط البلاد.