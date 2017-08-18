فنانة فرنسية تجمع بين براد بيت وأنجيلينا جولي

كشفت وسائل إعلام فرنسية أن القضاء في هذا البلد أصدر قبل أشهر حكما على شركة يملكها الزوجان الممثلان #براد_بيت و#أنجيلينا_جولي بدفع نصف مليون دولار لفنانة فرنسية كانت تعمل فيها.

وأكد مصدر قضائي هذه المعلومات التي نشرتها صحيفة "ليبراسيون".

وبحسب المعلومات، قضت محكمة الاستئناف في باريس في التاسع عشر من نيسان/ابريل لصالح أوديل سودان، الفنانة المتخصصة في الأعمال البصرية التي كانت تعمل في شركة "شاتو ميرافال".

وهذه الشركة مملوكة منذ العام 2008 للزوجين الممثلين الأميركيين اللذين باشرا في الآونة الأخيرة إجراءات الطلاق.

وألزمت الشركة بدفع 450 ألف يورو بدل مستحقات غير مسددة وتعويضا عن الإضرار بسمعة الشركة التي أسستها أوديل سودان، إضافة إلى خمسين ألفا كنفقات محاكمة.

وتتهم الفنانة التشكيلية براد بيت بأنه نسب لنفسه تصميم الإضاءة الذي ابتكرته لمنزل قديم يعود إلى القرن السابع عشر، والمساحات الواسعة من الغابات المحيطة به.