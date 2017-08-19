رياضي بريطاني معروف أصيب برصاص الشرطة الإسبانية خطأ

انتهى #الهجوم_الإرهابي الثاني الذي ضرب #إسبانيا مساء الخميس والذي استهدف مدينة كامبريلس الساحلية بإصابة رياضي بريطاني معروف كان متواجداً في المكان، لكن المفارقة أنه أصيب -على الأرجح- برصاصة طائشة خرجت من أسلحة رجال الشرطة الإسبانية في أعقاب حادثة الدهس التي تعرضت لها المدينة.

وبحسب ما قال #ونستون_جوردون، وهو لاعب جودو دولي سبق أن شارك باسم بريطانيا في الألعاب الأولومبية الدولية، ويعتبر من نجوم الرياضة المعروفين في البلاد، فقد أصيب برصاصة مرتدة في قدمه عندما كان متواجداً في قلب العملية العسكرية التي نفذتها الشرطة الإسبانية في مدينة كامبريلس وأدت الى مقتل 5 أشخاص يُعتقد بأنهم إرهابيون كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم كبير، وتقول الشرطة إنها تمكنت من إحباطه وإنقاذ أرواح العشرات من الأبرياء.

وكان الإرهابيون الذين نفذوا الهجوم في كامبريلس يرتدون #أحزمة_ناسفة وهمية وداهموا بسيارتهم جمعاً من المشاة فقتلوا إمرأة واحدة وأصابوا عدداً آخر، وذلك بعد ساعات قليلة على الهجوم الكبير المشابه الذي استهدف مدينة #برشلونة وأدى الى مقتل 14 شخصاً وإصابة نحو 120 آخرين.

وقال جوردون الذي شارك في الألعاب الألومبية الدولية ثلاث مرات ممثلاً لبريطانيا في ألعاب الجودو إنه يعتقد بأن إصابته نتجت عن رصاصة مرتدة ارتطمت في مكان ما ثم أصابت قدمه عندما كان متواجداً في المكان.

ونقلت جريدة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها اطلعت عليه "العربية.نت" عن جوردون قوله: "دفعة ثانية من طلقات الرصاص أطلقت، شيء ما ارتد وارتطم بقدمي، وشعرت به على الفور، كان كأن شيئاً ما يقطع رجلي".

ويقول جوردون إنه بدأ بالصراخ على الفور قائلاً: "لقد أصيبت قدمي، لقد أصيبت قدمي"، مرجحاً أن تكون الرصاصة قد ارتطمت بحافة الرصيف أو بالشارع ثم ارتدت نحوه فضربت قدمه.

وبحسب الصحيفة فان جوردون الذي يسكن في جنوب لندن كان في رحلة مع عدد من أصدقائه بمدينة كامبريلس عندما حدث الهجوم الإرهابي، ومن ثم الاشتباك مع رجال الشرطة الإسبانية.