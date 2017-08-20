بالصور.. هذا هو الطفل الأكثر عبقرية في بريطانيا

تم تسمية الطفل #راهول بوصفه أكثر #طفل_عبقري في #بريطانيا لعام 2017 Child Genius وذلك في المنافسات التي اختتمت هذا الأسبوع، وذلك بعد المواجهة النهائية ضد زميله رونان.

وقد حصل الطالب البالغ من العمر 12 عاما من سكان بارنيت بشمال لندن، على اللقب أمام منافسه البالغ من العمر 9 سنوات، بعد أن أصبح أول شخص يجيب بنجاح على 10 أسئلة عامة حول المعرفة، في الجولة الأخيرة من المنافسة.

وكان الاثنان قد دخلا وجها لوجه في الجولة المتخصصة من المباراة النهائية، حيث وصلا المنافسة بعد تسجيل 15 نقطة لكل منهما.

وشهدت المواجهات الشديدة في الأيام الستة الأخيرة على القناة الرابعة الإنجليزية، إظهار المتنافسين لمهاراتهم في اللغة الإنجليزية والهجاء والتاريخ، فضلا عن قوة الذاكرة.

وقد هتف والدا الطفل بعد فوزه، وهما أبوه مينيش الذي يعمل مديراً في مجال تقنية المعلومات، وأمه كومال التي تعمل في مجال الصيدلية، وهما مبتهجان بفوز ابنهما الرائع.

ويقول الطفل راهول إن حلمه أن يصبح في المستقبل مستشارا مالياً، وقد صرح بذلك أثناء المنافسات في وقت سابق من الأسبوع عندما ظهر مع منافسه رونان.