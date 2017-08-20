فيديو بعيد عن الأرض.. عطارد "يلاعب" الشمس!

في مشهد ممتع حقاً، أظهر مقطع فيديو "تناسق" الحركات الفلكية الدقيق، ملتقطاً في أقل من دقيقة عبور كوكب عطارد من أمام الشمس.

وبدا الكوكب الذي يتضمن جبالا ووديانا أثناء عبوره من أمام الشمس كذرة غبار، أو بالأحرى كطفل يلاعب أمه، بحسب ما أورد موقع "ناسا بالعربي".

يشار إلى أن المقطع هو تصوير حقيقي وليس محاكاة في الحاسوب، وقد تم نشره على مرصد ديناميكيا الشمس التابع لوكالة ناسا.

يذكر أن المسافة بين عطارد والشمس هي 57 مليون كيلومتر وهو أقرب الكواكب إليها. كما يعتبر أصغر كواكب المجموعة الشمسية وأقربها إلى الشمس، وسمي بـ"ميركوري" في اللاتينية نسبة لإله التجارة الروماني قديماً.

أما تسميته باللغة العربية عطارد، فيعود مصدرها إلى طارد ومطّرَد أي المتتابع في سيره، والسريع الجري أيضاً، ومن هنا سمي عطارد.