شاهد.. 13 مشرطاً وعملية لـ"تقترب" من إيفانكا ترمب

لطالما كانت ابنة الرئيس الأميركي #إيفانكا ترمب محط أنظار المعجبين من الرجال، ومثالاً للجمال والجاذبية، أينما تواجدت. ولطالما كانت محط غيرة أو غبطة من بنات جنسها اللواتي يتمنين أن يكن مثلها.

لكن بعض الهوس بالمشاهير قد يصبح مرضياً، ولعل هذا حال تيفاني تايلور التي أجرت 13 مشرطاً وعملية جراحية في أقل من سنة، كي تقترب ملامحها من ملامح إيفانكا الجميلة.

إلا أن تيفاني المعدلة والتي تقول إنها تحتاج للمزيد من العمليات بعد، اعترفت بحسب ما نقلت عنها وسائل إعلام أميركية، أنها أجرت كل تلك العمليات الجراحية بعد انفصالها عن زوجها بعد عشر سنوات من العشرة.

