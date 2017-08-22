شاهد.. خبيرة تجميل سعودية تشرح تجربة مدمرة مع "الفيلر"

روت خبيرة التجميل السعودية، ريم السويدي لـ"العربية.نت"، تفاصيل قصتها مع حقن #إبر_الفيلر التي أدت إلى حدوث مضاعفات صحية لها أسهمت في حدوث تغير جذري في ملامح الوجه بنسبة 100%، ما دفعها إلى نشر مأساتها بجرأة عبر #مواقع_التواصل الاجتماعي لتنبه الفتيات من خطورة الإقدام على مثل تلك العمليات وتجنباً لتكرار مأساتها.

وقالت السويدي: "ما زاد عن حده انقلب ضده. ما حدث معي كان هوسا تجميليا خاطئا. لقد عانيت ألماً نفسياً يضاهي ألم الجسد جراء العمليات. جنيت على نفسي وأتمنى من الفتيات عدم الانجرار وراء الهوس التجميلي".

وحذرت الفتيات: "ستدخلن أنفسكن بدوامة تشدكن للهاوية بشكل أكبر، وهذا ما حدث معي".

السويدي لم ترغب بداية بنشر #فيديو العلاج، لكنها أصرت فيما بعد لتكون "عبرة لغيرها من النساء"، بهدف توعيتهن وعدم الوقوع بخطأ الرغبة بالتجميل، موضحة أن جهلها بالتجميل أدى لطلبها من الطبيب الذي عالج تشوهات الوجه بحقن مادة الفيلر مرة أخرى، لكنه رفض وأصر على تذويب مواد الفيلر المتراكمة على الوجه.

أثناء الجلسة، طلبت السويدي من طبيب #التجميل التوقف والقيام بتصوير فيديو للمتابعين، عندها تعجب من الطلب، وقال لها: "بتطلعي بشكلك هذا!". وأضافت السويدي: "طبعاً أصررت على التصوير رغم الألم، ومن ثم نشرت المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت: "عند عودتي للمنزل شعرت بالندم، لكن أخذت على نفسي عهداً بعدم قراءة التعليقات السلبية، وتقبلت الوضع، وقمت بحملة توعية للفتيات بنقل التجربة لهن".

يذكر أن السويدي قامت بإجراء عمليات تجميل أدت إلى تشوهات في الوجه، حيث أجرت 3 عمليات فيلر للأنف، وحقن الفك من 5 إلى 6 مرات لدى 4 أطباء، كذلك عملية حقن الخد 6 مرات، وحقن تحت العين من 5 إلى 6 مرات.