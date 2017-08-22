فيديو.. الفضول يوقع بشاب كويتي قتل صديق والده

كشفت الشرطة الكويتية غموض #جريمة_قتل شخص في أواخر الثلاثين من عمره بعدة طعنات نافذة عثر على جثته ملقاة أمام مستشفى الصباح اليوم الثلاثاء.

وألقت القبض على المتهم وهو شاب كويتي (22 عامًا)، والذي برر فعلته بخلافٍ وقع بينه وبين الضحية، وهو صديق والده، ويبلغ من العمر 38 عاما، فسدد له عدة طعنات، ثم حاول إسعافه إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة متأثرا بجراحه.

وقال المتهم في اعترافاته إنه استدرج الضحية للحديث معه حول تصرف قام به مع والده ولم يعجبه، فقام بتسديد طعنات نافذة إليه أردته قتيلاً، وأن والد الجاني حاول الاطمئنان على الضحية فحضر للمستشفى خفية، لكن تحريات رجال المباحث كشفته.

ويظهر فيديو لحظة القبض على الشاب الجاني في منزله بمنطقة القيروان،ويجري التحقيق حاليا مع الجاني ووالده.