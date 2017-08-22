لماذا أدرج البنتاغون هذا الفلسطيني على "لائحة الشرف"؟

يغازل أمجد قبها جهاز حاسوبه، ويستفزه لاكتشاف ثغرة ما في موقع ما، ويعمل بكد داخل جامعة القدس المفتوحة، بعد أن تلقى رسالة من وزارة الدفاع الأميركية بأن اسمه أدرج على لائحة الشرف بعد اكتشافه خللاً في موقع البنتاغون الإلكتروني.

وأمجد بالكاد أنهى 80 ساعة دراسية في خمس سنين جامعية لحاجته إلى العمل كعامل بناء يكرس ما يتاح له من وقت في ممارسة هوايته كرجل قبعة بيضاء أو كقرصان شريف يبحث عن الثغرات في مواقع المنظمات العالمية.

واكتشف أمجد حتى الآن في العالم حوالي 48 ثغرة.

وأصحاب القبعات السوداء قراصنة غير قانونيين يبحثون عن الثغرات لاستغلالها لمصالحهم الشخصية، لكن أصحاب القبعات البيضاء هم قراصنة قانونيون يبحثون عن الثغرات لتحذير المؤسسات والشركات الكبرى من خطورتها.

وأمجد يستعد لمفاجأة موقع فيسبوك بعد شهرين بثغرة قد تدفع الموقع لإعادة حساباته في منظومة الحماية لديه.