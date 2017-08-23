صور.. اكتشافات أثرية "نادرة" في القدس

عرض علماء آثار إسرائيليون، الأربعاء، جزءاً من لوحة فسيفساء أثرية عمرها 15 قرناً تحمل اسم الإمبراطور البيزنطي يوستينيانوس الأول ومرجع ديني أرثوذكسي محلي كبير في البلدة القديمة في القدس.

وقال المسؤول عن الحفريات الأثرية ديفيد غيلمان، إن تدوينات قليلة من هذا النوع اكتشفت سابقاً في هذا القطاع رغم غناه بالآثار.

وأوضح لوكالة فرانس برس أن "النصوص والرسائل العائدة لأشخاص من تلك الحقبة نادرة نسبياً".

وتعود لوحة الفسيفساء التي اكتشفت هذا الصيف مع تدوينات باليونانية إلى العام 550 أو 551 وتحيي ذكرى تأسيس الكاهن الأرثوذكسي قسطنطين لمبنى يبدو أنه كان نزلاً للحجاج قرب باب دمشق (باب العامود) في القدس الشرقية المحتلة.

وكان قسطنطين كاهن كنيسة ثيوتوكتوس الجديدة المكرسة لمريم العذراء والتي كانت أكبر كنيسة في القدس عند تشييدها العام 543.

واكتشفت لوحة الفسيفساء بحالتها الأصلية بعمق متر تقريباً تحت الأرض فيما كان عالم الآثار وفريقه يجرون عملية نبش عادية قبل وصول عمال لمد خطوط للاتصالات.

وأضاف ديفيد غيلمان "كنا على وشك تغطية الأرض التي نبشناها عندما لاحظت أن بعض الأجزاء من لوحة الفسيفساء، وهي بيضاء بالمناسبة، كانت تبدو بزاوية مختلفة ولون أغمق بقليل".