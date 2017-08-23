طفلة أميركية ولدت يوم الكسوف.. توقع ماذا سميت؟

قد يستغرق الأمر تسعة أشهر، من يوم اكتشاف الحمل، ليقرر الوالدان ماذا يمكن أن يطلقا كاسم على مولودهما المقبل، فالقرار ليس سهلاً لدى الكثيرين.

لكن في بعض الأحيان، قد يأتي الأمر سهلاً وأشبه بالصدفة، كما حدث مع زوجين أميركيين يوم الاثنين الماضي، حيث لم يفكرا كثيرا لاختيار اسم مولودتهما، حيث استغرقهما الأمر أقل من دقيقة.

وقد رزق فريدوم ومايكل إبانكس، من ولاية كارولينا، بطفلهما الثاني الاثنين حوالي الساعة الثامنة و44 دقيقة صباحاً، حيث كان الجميع منشغلاً بأخبار كسوف الشمس أو ما يعرف بالانكليزية بالـ #إكليبس.

وعاشت الولايات المتحدة الأميركية أكبر #كسوف كلي للشمس منذ 100 عام، حيث حصل لآخر مرة عام 1918.

وسميت الطفلة الجديدة Eclipse تيمناً بالحدث النادر.

وكان من المتوقع أن تولد الطفلة في 3 سبتمبر/ايلول المقبل، لكنها جاءت على عجل، وكان الوالدان قد اختارا سلفا اسم Violet للطفلة الذي يعني "بنفسج". لكن ظاهرة الكسوف عكست كل شيء وغيرت الاسم.

وكانت "إكليبس" واحدة من عدد من الأطفال الذين ولدوا في اليوم نفسه بمستشفى غرينفيل في ولاية #كارولينا الجنوبية، وحصل هؤلاء المواليد على هدية تذكارية بمناسبة كسوف الشمس التاريخي.