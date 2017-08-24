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فيديو.. أب: شاهدوا ابني يموت طعناً

المصدر: دبي - العربية.نت
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أطلق أب مكلوم مقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة لابنه وهو يموت طعناً في مشاجرة، وطالب بتطبيق عقوبة قدرها 24 عاماً سجناً على من يحملون سكاكين.

وقُتل الابن لوريك لاباتو، 22 عاماً، على أيدي سليمان سيلا، طعناً في مدينة ليسيستر البريطانية، وذلك عقب مشاجرة نشبت في حفل.

وبث الأب، تاغبيو لاباتو، المقطع الدامي، الثلاثاء، في محاولة للتأكيد على خطورة من يحملون سكاكين ويرتكبون بها جرائم بشعة، نقلا عن "ديلي ميل" البريطانية.

الشجار بدأ في حفل داخل منزل الشجار بدأ في حفل داخل منزل
الضحية يحاول الدفاع عن نفسه باسطوانة إطفاء الضحية يحاول الدفاع عن نفسه باسطوانة إطفاء

وحُكم على القاتل، 20 عاما، بالسجن 24 عاما عقب إدانته.

ووقعت الجريمة يوم 11 فبراير/شباط، عندما طعن القاتل، الضحية في الظهر أثناء مشاجرة نشبت في منزل وانتهت في الشارع. ونزف الضحية حتى الموت.

القاتل يطعن الضحية بالسكين القاتل يطعن الضحية بالسكين

وأطلق الأب مقطع الفيديو بالتعاون مع شرطة ليسيسترشاير لتوعية العائلات والمجتمعات.

وقال الأب في مقطع الفيديو: "شاهدتم للتو ابني يقتل طعناً. حذرتكم من المشهد الدامي، ولكن كيف تشعرون إزاء السكين الذي ينتزع حياتنا؟ لا أسألكم الشفقة، لست بحاجة إليها، بل أطلب منكم التفكير في السكين الذي قضى على ابني".

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