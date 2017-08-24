حلم أم حقيقة؟!.. نيمار يعود إلى برشلونة ودي ماريا أيضاً

ضجت العديد من الصحف خلال الأيام الماضية بعودة اللاعب البرازيلي المنتقل حديثاً إلى نادي باريس سان جيرمان، #نيمار إلى #برشلونة ، لا سيما بعد أن نشر الأرجنتيني ليونيل ميسي صورة تجمعه مع صديقه المذكور ومهاجم الفريق الثالث الأوروغوياني لويس #سواريز

وكتب ميسي معلقاً "لقد عاد يا جيرار بيكيه" .

إلا أن كل ما في الأمر بالطبع أن نيمار دا سيلفا قرر استغلال وجوده في إسبانيا للاحتفال بعيد ميلاد ابنه كما أوردت بعض الصحف الأجنبية، من أجل زيارة زملائه.

وأتى تعليق ميسي رداً على ما نشره مدافع برشلونة جيرار #بيكيه الذي كتب قبل شهر عن نيمار أنه باق في النادي، وذلك طبعاً قبل انتقاله بمبلغ "خرافي" إلى باريس سان جيرمان (222 مليون يورو).

دي ماريا وبرشلونة!

أما الجديد ففي خبر الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، إذ يبدو أن لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، سينتقل فعلاً هذه المرة إلى برشلونة، بحسب ما كشفت صحيفة "سبورت" المقربة من برشلونة الأربعاء، ولعب دي ماريا 4 سنوات للغريم التقليدي لبرشلونة ريال مدريد قبل انتقاله 2015 إلى فريقه الحالي باريس سان جيرمان.

فقد أكدت الصحيفة الكتالونية أن برشلونة اتفق مع سان جيرمان (رغم الخلافات الأخيرة بين الناديين) على ضم #دي_ماريا وأصبح على وشك الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت أن برشلونة اتجه لنجم سان جيرمان بعدما تعثرت المفاوضات لضم الثنائي عثمان ديمبيلي لاعب بروسيا دورتموند الألماني، وفيليبي كوتينيو صانع ألعاب ليفربول الإنجليزي.

إذ يبدو أن برشلونة يسعى للتعويض عن رحيل نيمار!