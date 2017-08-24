وفاة المذيعة المصرية فاطمة النجدي

توفيت، اليوم الخميس، المذيعة المصرية فاطمة النجدي، بعد صراع مع المرض.

والراحلة كانت تعمل في مجموعة قنوات "أون تي في"، فيما نعاها عدد من زملائها، داعين لها بالرحمة.

وفاطمة النجدي بدأت كمذيعة نشرة في #التلفزيون_المصري، وعملت فيه 9 سنوات كمقدمة للنشرة الجوية، ثم قدمت فقرات في برنامج "صباح الخير يا مصر" والقناة الثقافية، ثم انتقلت إلى التلفزيون الكويتي لتقديم برنامج اقتصادي، ثم عادت إلى #مصر لتعمل في قناة الساعة الليبية، ثم "مودرن تي في"، ومؤخرا استقرت في قناة "أون تي في"، إلا أنها حصلت على إجازة من يناير الماضي لأسباب خاصة بمرضها.