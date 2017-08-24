طفلة في الـ 14 تنتحر بعد مشاجرة مع والدتها

عثر على طالبة جميلة في الـ 14 من عمرها وقد #انتحرت ، بعد أن #شنقت_نفسها في غرفة نومها بعد ساعات من #شجار مع والدتها، خلال إجازة نصف العام الدراسي.

وقد عثر على "كلو موريس" من بريستول وهي مشنوقة، بواسطة والدها أنطوني، وذلك بعد الجدل الذي خاضته مع أمها اليسون الفورد يوم 30 مايو الماضي.

ولم تجد محاولات والد الفتاة بإجراء الإنعاش القلبي والرئوي لها لمحاولة إنقاذ حياتها، فقد كانت قد فارقت العالم.

كذلك كان المسعفون قد وصلوا ولم يحققوا أيضا نتيجة في محاولتهم لإنقاذ الفتاة.

وقد وصفتها صديقتها بالسنة الثامنة في مدرسة بريدج، بأنها كانت "صديقة رائعة وجميلة".

وذكر تقرير صادر عن الدكتور ساراس هوسدورجا أنها لم تظهر أي علامات أو مشاكل في الصحة العقلية، وهو الطبيب العام المشرف عليها، وفقا لصحيفة ديلي ميرور البريطانية.

وقال الرقيب ماثيو برين إن دوافع المراهقة لقتل نفسها كانت "غير واضحة".

فيما قال كبير قضاة #الطب_الشرعي لمنطقة أفون؛ ماريا فواسين: "لقد توفيت نتيجة شنق نفسها بنفسها، لكن النوايا والأسباب غير معروفة".

وقد أشادت مديرة مدرستها، كيزيا فيثرستون بالتلميذة الراحلة، وقدمت التعازي لعائلتها في رسالة مكتوبة مبدية حزنهم على فقدها.

ووصفتها بأنها "كانت فتاة شعبية جدا مع الأصدقاء المقربين منها، وكانت طالبة ممتازة تحقق تقدما كبيراً في المدرسة".

وأشارت إلى أنها كانت كثيرة المزاح مع أصدقائها وفازت بالعديد من الجوائز، وأن المدرسة سوف تفقدها كثيرا.

وكانت "العربية.نت" قد نشرت قبل يومين قصة فتاة أخرى في الـ 14 انتحرت هي الأخرى بغرفتها وتركت رسالة توضح فيها سبب الانتحار وأنه يتعلق بهواجسها من زيادة الوزن.