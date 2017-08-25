بماذا عاقب قاضٍ بريطاني رجلاً شتمه داخل المحكمة؟

أمر #قاضي محكمة بسجن رجل صرخ أمامه في القاعة، قائلاً: "من أنت حتى تقول لي ماذا أفعل؟".

وسوف يقضي غوردون ويلز، أسبوعين #خلف_القضبان، بعد أن رفض القاضي سيمون جيمس قبول اعتذاره عن خطبته الغاضبة أمام #محكمة كانتربري الملكية في بريطانيا.

وكان الشاب البالغ من العمر 22 عاما قد نعت القاضي بألفاظ بذيئة عندما ظهر في قفص الاتهام، في قضية أخرى، قبل أن يبدأ مقارعته مع رجال الأمن بالمحكمة.

وعندما طلب القاضي من المتهم ألا يستخدم لغة فاحشة، كان رده بالعبارات: "من أنت حتى تقول لي ماذا أفعل؟!"

والآن يقضي ويلز من منطقة دوفر في كينت، السجن لمدة أسبوعين بتهمة #ازدراء_المحكمة .

وبعد الانفجار الذي حصل داخل القاعة تم إبعاده خارجها، لكنه حاول أن يدخل بالقوة إلى المحكمة مرة أخرى ليواصل الصراخ باتجاه صديقته بالقاعة: "أنا أحبك".

وقال محاميه جيمس روس إن موكله لم يكن على وعي تام بما يحصل داخل المحكمة، وقد سمح لمشاعره أن تطغى عليه ليتصرف بهذا الشكل ويخرج عن طوره.

لكن القاضي جيمس رد قائلا: "كان سلوك موكلك غير مبرر كلياً وغير مقبول على الإطلاق".

وأضاف: "أنت تسألني من أكون وماذا أفعل؟".

وأجاب: "نعم أنا القاضي والمكلف بحفظ النظام والكرامة في المحكمة".

وختم قائلا: "أنا أقبل اعتذارك ولكني بحاجة إلى أن أوضح لك وللآخرين أن مثل هذا السلوك لن يتم التسامح معه".