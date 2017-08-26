بالصور.. حين يمل "القرد" من السيلفي!

لقيت صور نشرتها فتاة بريطانية حول "مغامرة" بسيطة حدثت معها في إحدى حدائق الحيوانات، تفاعلاً واسعاً الجمعة.

وفي التفاصيل، أن كاريما نابي الطالبة في "أستون برمنغهام" في بريطانيا، قررت أن تزور مع أختها إحدى حدائق الحيوانات.

وحين رأت الفتاة "قرداً" صغيراً جالساً بمفرده، قررت أن تأخذ صورة "سيلفي" معه، معكرة بذلك "عزلته" على ما يبدو.

وعلى الرغم من أن العاملين في الحديقة حذروها من عدم الاقتراب كثيراً من "القردة" ربما لمزاجها السيئ أحياناً أو المتقلب، بحسب ما أفادت صحيفة "نيويورك بوست"، فإن كاريما لم تقاوم حمى السيلفي.

أما المفارقة، فهي أن أختها وبدل أن تساعدها راحت تصور المشهد بكافة تفاصيله!

وقد تم تناقل الصور بشكل واسع في ظرف ساعات قليلة.